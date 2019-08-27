Прямой эфир

Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

0
Фото: официальное интернет-представительство Президента Украины/president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «Украинская правда».

Камни решают всё: Зеленский разогнал силовиков трех областей
Как президент Украины борется с «Янтарной народной республикой»

По словам источников издания, 28 августа Зеленский и руководство офиса лидера государства проведут консультации и собеседования по кандидатурам других членов правительства, передает RNS.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность», — подчеркнул один из источников.

Гончарук имеет юридическое образование. Он был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива, пишет REGNUM. С 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, финансируемый Европейским союзом.

Ранее в этот же день пресс-служба американского посольства на Украине сообщила, что в Киев прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ рассказали о будущей должности Авакова
Зеленский призвал украинцев объединиться вне зависимости от языка или веры

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019