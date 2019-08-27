Зеленский определился с кандидатурой на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить замруководителя офиса главы государства Алексея Гончарука на пост премьер-министра страны. Об этом во вторник, 27 августа, пишет «Украинская правда».

По словам источников издания, 28 августа Зеленский и руководство офиса лидера государства проведут консультации и собеседования по кандидатурам других членов правительства, передает RNS.

«Это не какое-то недоверие к Гончаруку, а понимание, что так или иначе деятельность любого министра будет влиять на репутацию президента и он несет ответственность», — подчеркнул один из источников.

Гончарук имеет юридическое образование. Он был внештатным советником министра экологии Игоря Шевченко, работал советником первого вице-премьера Степана Кубива, пишет REGNUM. С 2015 года возглавлял офис эффективного реагирования BRDO, финансируемый Европейским союзом.

Ранее в этот же день пресс-служба американского посольства на Украине сообщила, что в Киев прибыл советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон.