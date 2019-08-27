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Болтон прилетел в Киев

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон прибыл в Киев. Об этом во вторник, 27 августа, сообщает пресс-служба американского посольства на Украине.

«Рады приветствовать советника по национальной безопасности Джона Болтона снова в Киеве!» — говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

В тексте отмечается, что визит Болтона подчеркивает поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины и ее евроатлантического пути.

После избрания Владимира Зеленского президентом страны советник американского президента впервые приехал на Украину, пишет RT.

Накануе журнал Foreign Policy сообщил, что Болтон намерен на этой неделе посетить Белоруссию. Визит американского чиновника такого высокого уровня, отмечает издание, станет первым в Белоруссии с начала века.

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