Прямой эфир

Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море

0
Фото: REUTERS/Peter Nicholls
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

США стремится запретить иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил в своем Тwitter-аккаунте помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером
В Дамаске призвали Лондон освободить «Grace1»

«Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов», — говорится в сообщении.

Болтон считает, что это одна из действенных мер для того, чтобы остановить Иран, якобы финансирующий терроризм и нарушающий международные санкции.

Отмечается, что ранее танкер назывался Grace 1 и следовал под флагом Панамы в Средиземное море.

Grace 1 был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС и доставке иранской нефти в Сирию.

15 августа власти Гибралтара освободили танкер. Однако в субботу американский суд выдал ордер на арест судна и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил просьбу США.

Танкер сменил название на Adrian Darya и под флагом Ирана продолжил путь в Средиземное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019