Болтон призвал препятствовать разгрузке иранского танкера в Средиземном море

США стремится запретить иранскому танкеру Adrian Darya разгрузиться в одном из средиземноморских портов. Об этом в воскресенье, 25 августа, заявил в своем Тwitter-аккаунте помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

«Нельзя позволить танкеру Adrian Darya с незаконной нефтью разгрузиться в одном из портов», — говорится в сообщении.

Болтон считает, что это одна из действенных мер для того, чтобы остановить Иран, якобы финансирующий терроризм и нарушающий международные санкции.

Отмечается, что ранее танкер назывался Grace 1 и следовал под флагом Панамы в Средиземное море.

Grace 1 был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС и доставке иранской нефти в Сирию.

15 августа власти Гибралтара освободили танкер. Однако в субботу американский суд выдал ордер на арест судна и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс. Гибралтар отклонил просьбу США.

Танкер сменил название на Adrian Darya и под флагом Ирана продолжил путь в Средиземное море.