Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Гибралтар отклонил запрос Вашингтона о продлении задержания иранского танкера Grace 1, говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье, 18 августа, на сайте гибралтарского правительства.

«Невозможность исполнения запроса связана с действием законодательства ЕС и различиями в режимах санкций, применяемых в отношении Ирана в Евросоюзе и Соединенных Штатах», — сообщили власти британской заморской территории.

Как уточняется в заявлении, сфера применения европейского законодательства более узкая, чем в США, поэтому оснований для дальнейшего задержания танкера нет.

16 августа суд в США выдал ордер на арест судна Grace 1. Согласно документу, танкер, перевозимые на его борту нефтепродукты, а также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.

15 августа власти Гибралтара освободили Grace 1 спустя месяц после его задержания в связи с подозрениями в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины. Капитан судна, его старший помощник и еще два моряка были взяты под стражу до 15 августа.

В МИД Ирана задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН, назвали неприемлемым. Замглавы ведомства Аббас Аракчи ранее заявил, что судно не перевозило нефть в Сирию, а действие властей Гибралтара он охарактеризовал как пиратство.