Американский суд выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1, ранее освобожденного властями Гибралтара. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщается на сайте американского минюста.

«Ордер на арест танкера был выдан сегодня федеральным судом округа Колумбия», — говорится в сообщении.

Согласно документу, уточняет ТАСС, иранское судно, перевозимые на его борту нефтепродукты, также сумма размером $995 тыс. подлежат конфискации из-за нарушения закона «О международных чрезвычайных экономических полномочиях», а также в связи с обвинениями в банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма.

15 августа стало известно, что власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1 спустя месяц после его задержания в связи с подозрениями в нарушении санкций Евросоюза против Сирии.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины. Капитан судна, его старший помощник и еще два моряка были взяты под стражу до 15 августа.

В МИД Ирана задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН, назвали неприемлемым. Замглавы ведомства Аббас Аракчи ранее заявил, что судно не перевозило нефть в Сирию, а действие властей Гибралтара он охарактеризовал как пиратство.