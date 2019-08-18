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Иран наладит паромное сообщение с дагестанским Дербентом

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Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jerzy Dabrowski
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Исламская Республика Иран планирует наладить паромное сообщение с дагестанским Дербентом через Каспийское море. Об этом рассказал журналистам в воскресенье руководитель Дагестана Владимир Васильев.

По его словам, Дербент «манит Иран».

«Они готовы наладить с нами рейсы, а мы пойдем навстречу — и всё будет работать», — пояснил он 18 августа, говоря о возможности паромного сообщения. В настоящее время в Дербенте реализуются международные проекты, которые преобразят его, добавил глава республики, сообщило «РИА Новости».

«Город раньше имел миллиард с лишним доходов годовых, а сейчас получает четыре дополнительных. И эти деньги пойдут на этот город — самый древний город России, святыню, колыбель цивилизации, на территории нашей страны», — уточнил Васильев.

Ранее в воскресенье стало известно о намерении властей Республики Дагестан увеличить турпоток при помощи субсидий на авиабилеты в республику.

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