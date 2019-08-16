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СМИ заявили об увеличении спроса на нефть из РФ из-за санкций США против Ирана

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Фото: REUTERS/Nick Oxford
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Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую нефть, пишет в пятницу, 16 августа, Bloomberg.

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По данным агентства, дополнительный доход российских компаний в период с ноября 2018 года по июль 2019-го составил не меньше $905 млн. «Расчет основан на разнице спреда марки Urals к Brent за период по сравнению со средним показателем за пять лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что спрос на российскую нефть вырос и из-за сокращения добычи нефти странами ОПЕК. Так, марка Urals обычно торговалась со скидкой в сравнении с Brent. Однако с ноября 2018 года, когда США ввели санкции за покупку иранского сырья, эта скидка стала уменьшаться, и в начале 2019 года Urals стала торговаться с премией.

6 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о блокировке собственности властей Венесуэлы в юрисдикции Штатов. Помимо этого Вашингтон заблокировал активы Боливарианской Республики. Под ограничения попадают Центральный банк страны и нефтяная компания PDVSA.

В ноябре 2018 года Вашингтон восстановил санкции в отношении Тегерана, которые затрагивают в том числе нефтяной сектор исламской республики. При этом несколько стран получили «разрешение» закупать нефть у Ирана до мая 2019 года. В этом списке оказались Китай, Греция, Индия, Италия, Япония, Тайвань, Южная Корея и Турция.

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