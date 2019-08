СМИ сообщили об освобождении танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1 спустя месяц с небольшим после его задержания в связи с подозрениями в нарушении санкций Евросоюза против Сирии, сообщила в четверг, 15 августа, газета Gibraltar Chronicle.

По данным издания, решение было принято через несколько часов после того, как США попросили местные власти продлить задержание судна. В верховном суде Гибралтара пояснили, что американская сторона не представила официальный запрос, поэтому решено было освободить танкер. При этом пока неясно, когда он сможет отплыть и подадут ли Соединенные Штаты ходатайство о его задержании.

