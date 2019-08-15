СМИ сообщили об освобождении танкера Grace 1

Власти Гибралтара освободили иранский танкер Grace 1 спустя месяц с небольшим после его задержания в связи с подозрениями в нарушении санкций Евросоюза против Сирии, сообщила в четверг, 15 августа, газета Gibraltar Chronicle.

По данным издания, решение было принято через несколько часов после того, как США попросили местные власти продлить задержание судна. В верховном суде Гибралтара пояснили, что американская сторона не представила официальный запрос, поэтому решено было освободить танкер. При этом пока неясно, когда он сможет отплыть и подадут ли Соединенные Штаты ходатайство о его задержании.

Authorities in #Gibraltar have released the Iranian supertanker Grace 1, which was seized on July 4 on suspicion it was shipping 2.1m barrels of crude oil to Syria in breach of EU sanctions. — Gibraltar Chronicle (@GibChronicle) August 15, 2019

13 августа стало известно о том, что власти Ирана и Гибралтара договорились об освобождении Grace 1 в течение двух суток.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины. Капитан судна, его старший помощник и еще два моряка были взяты под стражу до 15 августа.

В МИД Ирана задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН, назвали неприемлемым. Замглавы ведомства Аббас Аракчи ранее заявил, что судно не перевозило нефть в Сирию, а действие властей Гибралтара он охарактеризовал как пиратство.