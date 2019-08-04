Иран задержал в Персидском заливе танкер с контрабандой

Военно-морское подразделение Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержало в Персидском заливе иностранный танкер с контрабандным топливом. Об этом сообщается в пресс-релизе военных от 4 августа, передает Iran News.

Судно остановили около небольшого острова Фарси. Объем перевозимого топлива составлял 700 тыс. л. Силовики в распространенном заявлении уточнили, что задержание прошло после получения информации о контрабанде топлива и по приказу иранских судебных инстанций.

Танкер перенаправлен в провинцию Бушер, а его груз под наблюдением сотрудников судебной системы Ирана доставлен в департамент Национальной иранской компании по распределению нефтепродуктов (NIOPDC) в той же провинции.

4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

19 июля спецназ Ирана задержал британский танкер Stena Impero. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. После этого британские СМИ увидели «российский след» в захвате танкера Ираном. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе троих россиян, остается на борту.