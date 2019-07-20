В Иране подтвердили информацию о российских моряках на задержанном танкере

В посольстве России в Тегеране подтвердили, что на борту задержанного в Иране британского танкера Stena Impero находятся три российских моряка. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время российским дипломатам не удалось установить с ними связь.

«Действительно, на танкере находятся трое российских граждан: два вторых механика, один электромеханик. На данный момент все члены экипажа, 23 человека, остаются на борту задержанного судна до завершения соответствующих процедур, как это подается иранской стороной», — отметили в диппредставительстве.

О задержании Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Утверждается, что судно нарушило международные правила. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.

Экипаж Stena Impero состоит из 23 человек, они не выходят на связь. Судно принадлежит шведской компании Stena Bulk. По словам источника агентства IRNA, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

Позднее в Великобритании также заявили о задержании Ираном судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии. В КСИР данную информацию опровергли, добавив, что вынесли судну предупреждение о загрязнении вод и разрешили продолжить движение.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно, иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Но после устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Однако информацию опровергли в КСИР. Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

Напряженность наблюдается также в отношениях Тегерана и Вашингтона. 13 июня в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.