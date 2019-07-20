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Латвийский моряк оказался на борту задержанного в Иране танкера

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Фото: basil-karatzas.com
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Моряк из Латвии находится на борту британского танкера Stena Impero, который был задержан Ираном в Ормузском проливе. Об этом в субботу, 20 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Латвии.

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«МИД Латвии подтверждает, что иранские власти 19 июля в Ормузском проливе задержали судно Stena Impero, ходящее под британским флагом, на котором находится один латвийский подданный. Сейчас делается всё для его освобождения», — указано в сообщении.

Отмечается, что глава МИДа Эдгарс Ринкевичс связался с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, а также с министром иностранных дел Великобритании Джереми Хантом, чтобы договориться о тесной координации в решении данного вопроса.

Предполагается, что в субботу Латвия обратится к Ирану с требованием о немедленном освобождении латвийца и всего экипажа судна.

Накануне стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил.

По сведениям КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Отмечалось, что экипаж Stena Impero, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

В компании Stena Bulk подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей исламской революции. Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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