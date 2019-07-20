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Российские моряки находятся на задержанном Ираном танкере

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Фото: twitter.com
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Три российских моряка находятся на борту следующего под британским флагом танкера Stena Impero, который был задержан властями Ирана в Ормузском проливе.

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Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 19 июля Пэт Адамсон, представитель судовладельца — шведской компании Stena Bulk. В свою очередь, в посольстве России в Иране сообщили, что проверяют данную информацию.

Между тем, по данным агентства IRNA, которое ссылается на военный источник, Stena Impero был задержан после того, как выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил.

По сведениям КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Отмечалось, что экипаж Stena Impero, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

В компании Stena Bulk подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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