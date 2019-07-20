Задержание Ираном танкера может стать поводом для применения силы

Задержание Ираном британского нефтяного танкера Stena Impero в Ормузском проливе может стать поводом для применения силы. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, многое зависит от планов каждой из стран, однако он надеется на благоразумие сторон, а также на сдержанность и дипломатию, предупредив, что тот, кто применит силу, может пожалеть о этом.

При этом сенатор отметил, что Россия может предложить свою помощь в урегулировании ситуации вокруг инцидента, назвав его очередным эпизодом в эскалации напряженности в этом районе и в отношениях Ирана с Западом.

Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил.

По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Отмечалось, что экипаж Stena Impero, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

В компании подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.