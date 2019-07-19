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Трамп обсудит с Великобританией захват танкера Ираном

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с Великобританией захват танкера в Ормузском проливе.

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«Мы будем говорить с Великобританией. Мы слышали об этом», — приводит Forbes слова главы Белого дома в пятницу, 19 июля.

Ранее стало известно, что Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил.

По данным КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Отмечалось, что экипаж Stena Impero, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

В компании подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе. Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали.

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