США обвинили Иран в эскалации насилия после задержания танкера

Администрация США обвинила иранские власти в эскалации насилия в Персидском заливе после сообщений о задержании Ираном британского нефтяного танкера. С таким заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

По его словам, уже второй раз за неделю Британия становится объектом насилия со стороны иранского режима. Ради защиты безопасности США продолжат работать с союзниками из-за нарастающей угрозы со стороны исламской республики, пишет ТАСС.

19 июля СМИ сообщили, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе.

При этом в тот же день госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент страны Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.