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США обвинили Иран в эскалации насилия после задержания танкера

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Фото: Global Look Press/Norbert SCHMIDT/www.imago-i
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Администрация США обвинила иранские власти в эскалации насилия в Персидском заливе после сообщений о задержании Ираном британского нефтяного танкера. С таким заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома Гарретт Марки.

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По его словам, уже второй раз за неделю Британия становится объектом насилия со стороны иранского режима. Ради защиты безопасности США продолжат работать с союзниками из-за нарастающей угрозы со стороны исламской республики, пишет ТАСС.

19 июля СМИ сообщили, что иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе.

При этом в тот же день госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что президент страны Дональд Трамп готов начать переговоры с Ираном без предварительных условий.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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