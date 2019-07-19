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КСИР задержал британский танкер Stena lmpero в Ормузском проливе

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Фото: basil-karatzas.com
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Иранский Корпус Стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе. Об этом сообщает 19 июля Press TV в социальной сети в Twitter.

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По данным телеканала, чрезвычайный комитет британского правительства проводит экстренное совещание в связи с инцидентом в Персидском заливе. КСИР сообщил, что танкер был задержан в связи с нарушением международных правил.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти.

16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В последний раз сигнал от судна был зафиксирован 13 июля в 23:57 по Гринвичу (14 июля, 02:57 мск). В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

Позднее СМИ сообщили, что нефтяной танкер якобы шел под флагом Великобритании. На борту судна находятся 12 иностранных граждан.

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