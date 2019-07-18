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Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер

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Фото: Global Look Press/Omar Alkalouti
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Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о захвате в Персидском заливе иностранного нефтяного танкера. Об этом в четверг, 18 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на агентство Fars.

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Отмечается, что задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства, танкер перевозил контрабандный груз нефти.

17 июля Иран отбуксировал в свои территориальные воды иностранный танкер, который сломался в Персидском заливе. Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что танкер столкнулся с техническими неполадками. Получив просьбу о помощи, иранские силы по международным нормам направились к нему и с помощью буксира доставили к водам Ирана для ремонта.

При этом он не уточнил, идет ли речь о танкере Riah, который базируется в ОАЭ.

16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В последний раз сигнал от судна был зафиксирован 13 июля в 23:57 по Гринвичу (14 июля, 2:57 мск). В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

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