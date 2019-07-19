Морпехи США сбили беспилотник Ирана с помощью системы создания помех

Беспилотный летательный аппарат Ирана был сбит в Ормузском проливе с помощью системы создания помех.

Об этом сообщила в четверг, 19 июля, телекомпания ABC со ссылкой на источники в Пентагоне. Отмечается, что БПЛА был сбит подразделением 11-го экспедиционного корпуса морской пехоты США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что корабль ВМС страны сбил иранский беспилотник в международных водах. Глава Белого дома отметил, что дрон находился на расстоянии около 900 м от американского корабля в Ормузском проливе.

По словам президента, он представлял угрозу кораблю. Трамп назвал инцидент провокационным и враждебным действием. В свою очередь, глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф указал, что не обладает информацией о якобы сбитом дроне.

Очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

10 июля телеканал CNN со ссылкой на источник в минобороны Соединенных Штатов сообщил, что пять малых кораблей, вероятно, принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру, покидавшему Персидский залив, и потребовали остановиться в Ормузском проливе.

Сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose «сделал устное предупреждение» пытавшимся остановить судно иранцам, в результате чего требования отозвали. В свою очередь, минобороны Великобритании заявило о трех иранских судах, пытавшихся помешать проходу коммерческого судна British Heritage через Ормузский пролив.