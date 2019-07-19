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Минобороны Британии выясняет ситуацию с задержанным Ираном танкером

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Фото: Twitter.com
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Минобороны Великобритании срочно выясняет ситуацию вокруг сообщений о задержании Ираном британского танкера в Ормузском проливе. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на представителя ведомства в пятницу, 19 июля.

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По его словам, на данный момент идет поиск дополнительной информации, а также оценивается ситуация после появления сообщений о задержании судна якобы из-за нарушения международных норм.

19 июля СМИ сообщили, что иранский Корпус cтражей Исламской революции (КСИР) задержал британский нефтяной танкер Stena lmpero в Ормузском проливе.

18 июля стало известно, что Иран захватил в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер. Задержание судна произошло еще 14 июля. По информации агентства Fars, танкер перевозил контрабандный груз нефти.

16 июля нефтяной танкер Riah под флагом Панамы, приписанный к порту Шарджи в ОАЭ, перестал подавать сигнал о своем местонахождении в Ормузском проливе. В последний раз сигнал от судна был зафиксирован 13 июля в 23:57 по Гринвичу (14 июля, 02:57 мск). В этот момент он находился недалеко от иранского города Суза.

Позднее СМИ сообщили, что нефтяной танкер якобы шел под флагом Великобритании. На борту судна находятся 12 иностранных граждан.

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