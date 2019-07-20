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Британия пригрозила Ирану последствиями из-за задержанных танкеров

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Фото: REUTERS/John Pitcher
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран столкнется с серьезными последствиями, если не освободит задержанные в Ормузском проливе танкеры Stena Impero и Mesdar. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом Sky News.

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«Это совершенно неприемлемая ситуация, свобода навигации должна сохраняться. Через несколько минут состоится заседание чрезвычайного правительственного комитета COBRA. Наш ответ будет взвешенным, но решительным. Мы хотим совершенно ясно дать понять, что если данная ситуация не разрешится в ближайшее время, то это обернется серьезными последствиями», — отметил Хант.

Он также подчеркнул, что в случае ограничения судоходства в Персидском заливе Иран окажется «главным проигравшим». По словам главы МИДа, на задержанных танкерах нет британцев, однако власти страны беспокоятся за всех членов экипажа.

О задержании Stena Impero в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Утверждается, что судно нарушило международные правила. В Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) сообщили, что сопроводили танкер до берега для проведения некоторых проверок.

Экипаж Stena Impero состоит из 23 человек, они не выходят на связь. Среди моряков могут быть трое граждан России, информацию проверяет посольство РФ в Иране. Судно принадлежит шведской компании Stena Bulk. По словам источника агентства IRNA, до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.

Позднее в Великобритании также заявили о задержании Ираном судна Mesdar, шедшего под флагом Либерии. В КСИР данную информацию опровергли, добавив, что вынесли судну предупреждение о загрязнении вод и разрешили продолжить движение.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно, иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Но после устного предупреждения иранским кораблям пришлось отозвать требование. Однако информацию опровергли в КСИР. Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

Напряженность наблюдается также в отношениях Тегерана и Вашингтона. 13 июня в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

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