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Прояснилась ситуация с якобы задержанием Ираном второго танкера

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Фото: REUTERS/Peter Powell
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что Иран задержал в Ормузском проливе не только британский танкер Stena Impero, но и судно под флагом Либерии Mesdar.

Однако Корпус стражей Исламской революции (КСИР) опроверг данное утверждение и заявил, что судну разрешили продолжить движение после вынесения предупреждений, связанных с безопасностью и загрязнением вод, пишет иранское агентство Tasnim.

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Кроме того, британская транспортная компания Norbulk Shipping UK подтвердила, что ее танкер Mesdar получил разрешение продолжить движение после того, как был захвачен некими «вооруженными людьми» после пересечения Ормузского пролива, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что Корпус стражей Исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал танкер Stena Impero в Ормузском проливе в связи с нарушением международных правил.

По сведениям КСИР, танкер был сопровожден до берега, где будут проведены необходимые проверки. Отмечалось, что экипаж Stena Impero, состоящий из 23 моряков, не выходит на связь.

В компании Stena Bulk подчеркнули, что находятся в тесном контакте с британскими властями в связи со случившимся.

Отношения между Лондоном и Тегераном заметно обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

10 июля СМИ сообщили, что пять малых кораблей, возможно иранских, потребовали британский нефтяной танкер остановиться в Ормузском проливе. Кораблям Ирана было сделано «устное предупреждение», после чего они отозвали требование. Однако информацию опровергли ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.

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