Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио появилось в воскресенье, 21 июля, в Twitter-аккаунте организации.

На записи слышно, как представители иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) предлагают танкеру развернуться и обещают обеспечить ему безопасность. При этом экипаж британского фрегата HMS Montrose, выдвинувшегося на защиту, настойчиво просил не менять курс. По словам британских военных, танкер осуществлял транзитный переход по международным водам, и никто не мог этому препятствовать.

Ранее издание Sunday Mirror сообщило, что «российские шпионские технологии» якобы могли помочь иранской разведке направить британский танкер в воды Ирана с помощью ложных координат GPS.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя КСИР, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.