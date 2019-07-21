Прямой эфир

Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

0
Фото: REUTERS/REUTERS TV/WANA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио появилось в воскресенье, 21 июля, в Twitter-аккаунте организации.

Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером
В Дамаске призвали Лондон освободить «Grace1»

На записи слышно, как представители иранского Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) предлагают танкеру развернуться и обещают обеспечить ему безопасность. При этом экипаж британского фрегата HMS Montrose, выдвинувшегося на защиту, настойчиво просил не менять курс. По словам британских военных, танкер осуществлял транзитный переход по международным водам, и никто не мог этому препятствовать.

Ранее издание Sunday Mirror сообщило, что «российские шпионские технологии» якобы могли помочь иранской разведке направить британский танкер в воды Ирана с помощью ложных координат GPS.

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя КСИР, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков назвал СМИ Британии «спецами по фейк ньюз» из-за статьи о танкере
В Совфеде назвали бредом данные о причастности РФ к задержанию Ираном танкера

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017