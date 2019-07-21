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Пушков назвал СМИ Британии «спецами по фейк ньюз» из-за статьи о танкере

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Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал публикацию британского издания Sunday Mirror, в которой говорилось о якобы причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero. Сенатор напомнил, что ранее в Лондоне утверждали, что Москва совершила «акт агрессии», задержав украинские суда в Керченском проливе, хотя это была провокация бывшего лидера Украины Петра Порошенко.

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«Теперь пытаются обвинить Россию в участии в аресте британского танкера Ираном. Спецы по «фейк ньюс» никогда не уходят в отпуск», — написал Пушков в Twitter в воскресенье, 21 июля.

Ранее публикацию прокомментировал также член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов. По его словам, США и Великобритания придумали «очередной бред».

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить судно.

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