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В КСИР заявили о попытке британского корабля помешать Ирану задержать танкер

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Фото: REUTERS/Tasnim News Agency
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Задержанный в Ормузском проливе танкер Stena Impero сопровождался британским военным кораблем, который пытался препятствовать его задержанию. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана. — Ред.) Рамезан Шариф.

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«Британский танкер Stena Impero сопровождался кораблем британских ВМС, он пренебрег морскими правилами и нормами, вошел в Ормузский пролив в противоположном направлении и мог столкнуться с другими кораблями», — цитирует его агентство Fars.

По словам представителя КСИР, после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

О задержании танкера Stena Impero военно-морскими силами КСИР в Ормузском проливе стало известно 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту, но судовладелец не может с ним связаться.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

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