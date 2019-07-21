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В Совфеде назвали бредом данные о причастности РФ к задержанию Ираном танкера

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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США и Великобритания придумали «очередной бред» про якобы причастность России к задержанию Ираном танкера, считает член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов.

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Таким образом он прокомментировал публикацию издания Sunday Mirror, в которой говорилось, что «российские шпионские технологии» якобы могли помочь иранской разведке направить британский танкер в воды Ирана с помощью ложных координат GPS.

«Можно придумать что угодно, в том числе историю про «ложные GPS». Но при этом всегда следует задать вопрос, зачем России нужно создавать искусственно напряжение в этом районе мира?» — сказал Морозов в воскресенье, 21 июля.

По его словам, это был бы «какой-то военно-стратегический мазохизм», который не является характерным для российской военной стратегии.

«Скорее наоборот: придумай очередной бред про российскую угрозу и вооружайся — такова современная стратегия коллективного Запада», — цитирует сенатора «РИА Новости».

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании, танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

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