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The Telegraph узнала о планах Британии ввести санкции против Ирана из-за танкера

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Фото: REUTERS/Bandar Abbas
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Глава МИД Великобритании Джереми Хант в ответ на задержание Ираном британского судна Stena Impero намерен объявить о введении санкций против Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Daily Telegraph.

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По данным журналистов, министр должен сделать объявление в воскресенье, 21 июля. Помимо новых санкций, Великобритания может также призвать ЕС и ООН возобновить ограничительные меры против Ирана, отмененные в 2016 году после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана (СВПД).

Танкер Stena Impero был задержан 19 июля. Судно сопроводили в порт Бендер-Аббас. Экипаж танкера, состоящий из 23 человек, в том числе трех россиян, остается на борту.

По словам представителя Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), после игнорирования предупреждений и уведомлений, а также после оказанного сопротивления со стороны военного корабля Великобритании танкер был остановлен и направлен в прибрежную гавань для расследования и принятия юридических мер.

Отношения между Лондоном и Тегераном обострились после того, как 4 июля супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.

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