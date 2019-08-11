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Украинские силовики обыскали танкер из-за посещения Севастополя

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Фото: Global Look Press/Werner Mäling/imageBROKER.com
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«Прокуратура Автономной республики Крым», которая подчиняется украинским властям, в Херсоне обыскала танкер «Мария» из-за подозрений в поставке топлива для российского Черноморского флота. Об этом 11 августа сообщает «РИА Новости».

Следователи считают, что это судно еще летом 2015 года носило название «Вилга» и занималось поставкой нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота в Севастополь. По их словам, подобные действия экипажа нарушают введеный Киевом запрет на заход в порты Крыма.

25 июля сообщалось, что СБУ задержала в порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit. Его опознали как танкер Neyma и обвинили в блокировании украинских кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. По словам судовладельца, судно было куплено минувшей зимой.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Киев не признает итогов голосования и по-прежнему считает полуостров украинской территорией.

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