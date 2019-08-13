Иранские СМИ сообщили об освобождении танкера Grace 1 в ближайшие двое суток

Власти Ирана и Гибралтара договорились об освобождении танкера Grace 1, задержанного более месяца назад при поддержке британских ВМС, сообщила во вторник, 13 августа, иранская телерадиокорпорация IRIB.

По данным СМИ, благодаря дипломатическим и юридическим усилиям со стороны Тегерана судно будет освобождено в течение 48 часов. Других подробностей сделки не приводится.

Ранее в тот же день агентство Fars со ссылкой на представителей правительства Гибралтара сообщало, что танкер будет отпущен уже во вторник. Однако власти заморской территории Великобритании опровергли эту информацию.

Супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в доставке иранской нефти в Сирию в нарушение санкций Евросоюза. На борту судна находятся 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины. Капитан судна, его старший помощник и еще два моряка были взяты под стражу до 15 августа.

В МИД Ирана задержание танкера из-за санкций, которые не основываются на решениях ООН, назвали неприемлемым. Замглавы ведомства Аббас Аракчи ранее заявил, что судно не перевозило нефть в Сирию, а действие властей Гибралтара он охарактеризовал как «пиратство».