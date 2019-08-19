Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар

Задержанный властями британского Гибралтара иранский танкер Grace1 покинул воды страны, несмотря на требования США арестовать судно, сообщает GBC News.

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер с иранской нефтью после 46 дней нахождения в водах Гибралтара покинет его 18 августа.

Танкер сменил название на Adrian Darya и под флагом Ирана отплыл в 23:00 по местному времени (00:00 мск). По данным СМИ, судно направится в Средиземное море.

Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС и доставке иранской нефти в Сирию.

На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа власти Гибралтара освободили танкер. Однако в субботу американский суд выдал ордер на арест судна и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс.

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание танкера.