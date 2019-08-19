Прямой эфир

Задержанный иранский танкер Grace1 покинул Гибралтар

0
Фото: REUTERS/Jon Nazca
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный властями британского Гибралтара иранский танкер Grace1 покинул воды страны, несмотря на требования США арестовать судно, сообщает GBC News.

Никто не ждал: Сирия опровергла связи с задержанным Британией танкером
В Дамаске призвали Лондон освободить «Grace1»

Ранее посол Ирана в Лондоне Хамид Баидинежад сообщил, что танкер с иранской нефтью после 46 дней нахождения в водах Гибралтара покинет его 18 августа.

Танкер сменил название на Adrian Darya и под флагом Ирана отплыл в 23:00 по местному времени (00:00 мск). По данным СМИ, судно направится в Средиземное море.

Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара 4 июля по подозрению в нарушении санкций ЕС и доставке иранской нефти в Сирию.

На борту судна находились 28 членов экипажа, среди которых граждане Индии, Пакистана и Украины.

15 августа власти Гибралтара освободили танкер. Однако в субботу американский суд выдал ордер на арест судна и призвал конфисковать всю нефть и находящиеся на борту $995 тыс.

Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание танкера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СМИ сообщили об освобождении танкера Grace 1
Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019