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Зеленский призвал украинцев объединиться вне зависимости от языка или веры

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Фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский в День Независимости призвал объединиться всех украинцев вне зависимости от вероисповедания или используемого языка. Об этом в субботу, 24 августа, пишет «РИА Новости».

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«Мы все разные, но мы едины должны быть, потому что только тогда мы сильные. Чтоб рассчитывать на себя мы не должны ругаться из-за прошлого, а объедятся ради будущего. Все мы разные: украиноязычные, русскоговорящие, независимо от возраста и пола, вероисповедания, мы должны быть единым народом не на плакатах, не в лозунгах, а в сердце», — заявил глава государства.

Президент также выразил надежду на скорое наступление мира в стране.

9 июля Зеленский заявил об отмене «помпезного и точно недешевого» военного парада, принятого проводить на День независимости. Деньги на его проведение должны быть направлены на выплату премий украинским военным.

Зеленский отметил, что День независимости 24 августа всё равно будут праздновать, но в «новом формате».

10 июля премьер-министр Украины Владимир Гройсман и спикер Верховной рады Андрей Парубий не согласились с решением Зеленского об отмене военного парада. Гройсман поручил Минфину найти средства на его проведение.

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