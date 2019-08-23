Прямой эфир
Сюжет:

Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

0
Фото: president.gov.ua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма. Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, во время общения с представителями ветеранских и волонтерских организаций в украинской столице.

«Украине придется признать — Крым она обратно не получит»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о сквернословии в адрес Москвы и неизбежности Brexit

«Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский отметил, что у него нет сомнений в том, что полуостров вернется в состав Украины. По его словам, у Киева сейчас есть поддержка «международных друзей», однако украинским властям также предстоит многое для этого сделать. Президент отметил, что сейчас в Верховной раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.

Ранее 23 августа член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России. Сенатор отметил, что Зеленский воспринимает полуостров «как кусок территории без населения», при этом совершенно не хочет признать, что Крым вернулся в состав РФ на законных основаниях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией
В МИД Канады заявили о возврате РФ в G8 только после «ухода из Крыма»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019