Зеленский заявил о жесткой позиции Киева по поводу возвращения Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев занимает жесткую позицию о необходимости возвращения Крыма. Об этом он сказал в пятницу, 23 августа, во время общения с представителями ветеранских и волонтерских организаций в украинской столице.

«Естественно, у нас жесткая позиция по возвращению Крыма, конечно, мы этого хотим», — цитирует украинского лидера ТАСС.

Зеленский отметил, что у него нет сомнений в том, что полуостров вернется в состав Украины. По его словам, у Киева сейчас есть поддержка «международных друзей», однако украинским властям также предстоит многое для этого сделать. Президент отметил, что сейчас в Верховной раде находится несколько законопроектов по Крыму, которые необходимо изучить.

Ранее 23 августа член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от крымского региона Сергей Цеков предложил украинским властям разработать план поэтапного признания Крыма частью России. Сенатор отметил, что Зеленский воспринимает полуостров «как кусок территории без населения», при этом совершенно не хочет признать, что Крым вернулся в состав РФ на законных основаниях.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.