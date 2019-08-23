Делегация из Италии приедет в Крым с культурной миссией

Делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия.

По его словам, визит делегации продлится с 27 сентября по 8 октября и приурочен к проведению международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.

«Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — рассказал Пипия журналистам «РИА Новости».

Он отметил, что фестиваль был организован ассоциацией «Лигурия – Россия – Сан-Ремо – Ницца – Лазурный берег» при поддержке правительства Севастополя.

20 августа в Крым приехала с ознакомительным визитом немецкая делегация из 15 человек. Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель рассказал, что их задача — развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным. Президент России Владимир Путин также неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт навсегда.