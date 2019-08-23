Дитрих анонсировал запуск поездов по Крымскому мосту до конца года

Движение поездов по Крымскому мосту откроется по плану — до конца текущего года. Об этом во время рабочей поездки в Севастополь заявил министр транспорта России Евгений Дитрих.

«Всё движется по графику. Железнодорожную транспортную систему Крыма и Севастополя замыкать с остальной частью России намечали в конце этого года — это будет сделано», — цитирует министра ТАСС.

Глава Минтранса рассказал, что проинспектировал севастопольский вокзал и остался доволен. Помещение выглядит «на твердую пятерку» и готово к приему поездов.

Дитрих уточнил, что сказать, кто будет оператором железнодорожных перевозок по мосту, пока довольно сложно.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года. Железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.