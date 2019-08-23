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С Крымского моста срезали первый «замок любви»

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Фото: Global Look Press/Stefan Kiefer/imageBROKER.com
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Строители срезали первый «замок любви» с моста через Керченский пролив. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«Служба эксплуатации была вынуждена убрать замок с барьерного ограждения в целях соблюдения норм безопасности на мосту», — цитирует сообщение «РИА Новости».

При этом строители отметили, что это первый подобный случай с момента открытия моста и напомнили о запрете остановки на дороге, которая может повлечь за собой штраф.

Также ранее портал Керчь.инфо сообщил о том, что замок повесили молодожены из Элисты, которые решили провести медовый месяц в Крыму. Материал сопровождается видеороликом из Instagram молодой невесты, где отчетливо видно, как пара вешает розовый замок в форме сердца на мост, а затем выкидывает ключ от него в море.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.

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