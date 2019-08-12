На Крымском мосту протестировали систему освещения

Строители проверили систему освещения на Крымском мосту на километровом участке ближе к Тамани. Включили 150 светильников, всего на дороге их будет 2,5 тысячи. Лампы будут автоматически включаться в сумерки и выключаться в утренние часы. Проверка показала, что интенсивность света достаточная для хорошей видимости. При этом не превышен порог яркости, свет не будет ослеплять машинистов. Приборы учитывают климатические особенности, светильники влагостойкие. В середине июня строители завершили укладку рельсов одного из двух железнодорожных путей. Работы вели одновременно со стороны Крыма и Тамани.