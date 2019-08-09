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В Сети появилось видео проезда поезда по Крымскому мосту

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В Сети появилось видео, на котором запечатлен выезд поезда с Крымского моста. Как сообщает в пятницу, 9 августа, РЕН ТВ, ролик снял житель Керчи.

На представленных телеканалом кадрах видно, как по железной дороге движется тепловоз с более 40 вагонами в составе.

Крымский мост является самым протяженным в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Строительство автодорожной части завершилось в мае 2018 года.

Железнодорожную часть Крымского моста запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря 2019 года. Первые два поезда проедут по направлению Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году после проведения референдума, на котором 96,77% жителей региона высказались за присоединение к России.

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