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В Крыму ответили на идею Киева ввести санкции за Крымский мост

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Все последние шаги Киева лишь укрепили уверенность жителей Крыма в выборе, который они сделали на референдуме за воссоединение с Россией в 2014 году. Об этом заявил депутат Госсовета республики Владислав Ганжара, комментируя инициативу Украины ввести крымские санкции.

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«Они могут сколько угодно говорить о санкциях, о планах возвращения Крыма. Действительность состоит лишь в том, что Крым — это Российская Федерация. Мы видим все попытки Порошенко (экс-президента Украины Петра Порошенко. — Ред.) за пять лет: введение санкций, другие попытки каким-то образом воздействовать на ситуацию в Крыму, это и блокада, которую Крым пережил», — сказал Ганжара RT 29 июля.

Говоря о призыве Киева к западным партнерам, депутат подчеркнул, что в Европе ищут «окна возможностей» для отмены хотя бы части санкций и налаживания экономического сотрудничества с Россией.

Ранее в этот же день назначенный Киевом «постпред президента Украины в Крыму» Антон Кориневич заявил, что власти рассматривают введение санкций в отношении компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. Кориневич призвал страны Запада воздействовать «и давлением, и санкциями, и другими способами», а также заявил о некой площадке, которая позволит «изменить и улучшить ситуацию санкций по Крыму», пишет «Федеральное агентство новостей».

Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Большинство жителей полуострова высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, напоминает «Газета.ру».

Крымский мост является самым протяженным в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова. Строительство автодорожной части завершилось в мае 2018 года, железнодорожную часть запустят в эксплуатацию в декабре 2019-го.

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