Прямой эфир

В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта. Об этом заявил назначенный Киевом «постпред президента Украины в Республике Крым» Антон Кориневич 29 июля.

В интервью изданию «Сегодня» он вновь заявил о так называемом временном контроле России в «оккупированном украинском Крыму», из-за которого Киев не смог помешать строительству сооружения.

Наша карта кроет: «Википедия» указала Крым российским
В статьях интернет-энциклопедии о «большой двадцатке» на 72 языках мира обозначили полуостров частью РФ

По его словам, украинскими правоохранителями «открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста».

«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — заявил Кориневич, уточнив, что речь идет о санкциях против компаний, задействованных в строительстве.

Крымский мост он назвал «проблемой» и обвинил Россию в милитаризации полуострова, в связи с чем призвал международное сообщество ответить «и давлением, и санкциями, и другими способами». В то же время Кориневич заявил о некой площадке, которая позволит «в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить», пишет «Федеральное агентство новостей».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, напоминает «Газета.ру».

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля было появилось видео укладки рельсов на сооружении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина отказалась возобновлять подачу воды в Крым
Зеленского попросили запустить ж/д сообщение с Крымом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017