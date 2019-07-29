В Киеве призвали ввести санкции за Крымский мост

Украина не могла предотвратить строительство Россией Крымского моста, но сегодня должна обдумать введение санкций против компаний, участвовавших в реализации проекта. Об этом заявил назначенный Киевом «постпред президента Украины в Республике Крым» Антон Кориневич 29 июля.

В интервью изданию «Сегодня» он вновь заявил о так называемом временном контроле России в «оккупированном украинском Крыму», из-за которого Киев не смог помешать строительству сооружения.

По его словам, украинскими правоохранителями «открыто уголовное производство в отношении незаконности строительства этого моста».

«Думаю, что вопрос крымских санкций мы должны на уровне Украины очень серьезно обсудить. Возможно, тоже внести определенные изменения в законодательство. Возможно, о привлечении к ответственности за невыполнение санкций, чтобы западные партнеры понимали, что Украина будет реагировать на такие вещи», — заявил Кориневич, уточнив, что речь идет о санкциях против компаний, задействованных в строительстве.

Крымский мост он назвал «проблемой» и обвинил Россию в милитаризации полуострова, в связи с чем призвал международное сообщество ответить «и давлением, и санкциями, и другими способами». В то же время Кориневич заявил о некой площадке, которая позволит «в целом ситуацию санкций по Крыму изменить и улучшить», пишет «Федеральное агентство новостей».

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Однако в Киеве результаты голосования не признали, несмотря на то, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным, напоминает «Газета.ру».

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля было появилось видео укладки рельсов на сооружении.