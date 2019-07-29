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Украина отказалась возобновлять подачу воды в Крым

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Фото: ТАСС/Алексей Павлишак
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Украина не возобновит подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, заявил так называемый постоянный представитель президента Украины в республике Антон Кориневич. По его словам, блокада полуострова является одним из механизмов давления на Россию.

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«Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной», — цитирует Кориневича «РИА Новости Крым» в понедельник, 29 июля. По его словам, в ближайшее время этот подход вряд ли изменится.

«Мы не можем говорить о подаче воды. Я считаю, что это однозначная позиция», — подчеркнул Кориневич.

Как передает «Федеральное агентство новостей», администрация президента Украины Владимира Зеленского придерживается аналогичной позиции в отношении энергоблокады полуострова.

14 июля сообщалось, что в Верховной раде раскритиковали блокаду Крыма и Донбасса. Депутат Евгений Мураев отметил, что украинское руководство «оттолкнуло от себя» жителей указанных регионов.

Крым вошел в состав России по итогам референдума, который прошел на полуострове весной 2014 года. Большинство крымчан высказались за присоединение к РФ, однако в Киеве результаты голосования не признали. Там считают Крым территорией Украины, которая была временно оккупирована. Россия неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением международных норм и является легитимным.

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