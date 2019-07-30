Увеличилось число путешествующих в Крым на машине

Когда дорога к морю даже интереснее, чем пляж и набережная. Благодаря Крымскому мосту всё больше россиян едут на полуостров на машине. Путешествие на авто по переправе через Керченский пролив дешевле самолета и удобнее для отдыхающих на месте. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на сегодняшний день в Крыму отдохнули порядка 3,3 млн человек. Ожидается, что в этом году по мосту на полуостров приедет более 60% всех туристов.