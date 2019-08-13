Новый суточный рекорд по количеству машин установлен на Крымском мосту

На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. Об этом 13 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин. Такой поток транспортных средств вызван пиком сезона отпусков.

Как сообщает служба, в августе Керченский пролив ежесуточно пересекают около 30 тыс. автомобилей, а 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров — по мосту за сутки проехало более 21 тыс. машин. Этот показатель почти на 2 тыс. больше максимального крымского трафика за сутки и в одну сторону за август 2018 года. С начала работы моста по нему проехали 6,5 млн машин.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.