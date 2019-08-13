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Новый суточный рекорд по количеству машин установлен на Крымском мосту

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На Крымском мосту зафиксировали новый рекорд трафика. Об этом 13 августа сообщает «РИА Новости» со ссылкой на инфоцентр «Крымский мост».

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«В понедельник, 12 августа, был зафиксирован новый рекорд трафика на Крымском мосту — 35 989 машин за сутки. Прежний суточный максимум пришелся на 11 августа (воскресенье) — 35 307 автомобилей. В 2018 году наиболее высокая интенсивность движения в обе стороны была также 12 августа: 33 359 транспортных средств за сутки», — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, с начала лета по Крымскому мосту проехали почти 1,7 млн машин. Такой поток транспортных средств вызван пиком сезона отпусков.

Как сообщает служба, в августе Керченский пролив ежесуточно пересекают около 30 тыс. автомобилей, а 4 августа был отмечен рекордный трафик движения с материка на полуостров — по мосту за сутки проехало более 21 тыс. машин. Этот показатель почти на 2 тыс. больше максимального крымского трафика за сутки и в одну сторону за август 2018 года. С начала работы моста по нему проехали 6,5 млн машин.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части завершилось 15 мая 2018 года, а железнодорожную часть запустят в эксплуатацию ориентировочно 9–10 декабря. 18 июля появилось видео укладки рельсов на сооружении.

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