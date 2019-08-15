Крым-пакет: европейских туристов повезут на полуостров

В Словакии появится туристическая фирма, которая будет организовать поездки в Крым для граждан ЕС. Об этом «Известиям» рассказал автор идеи, словацкий депутат Петер Марчек. Политик несколько дней назад побывал вместе с представителями словацкой туриндустрии на полуострове, чтобы ускорить запуск проекта. В Крыму приветствуют инициативу, она повысит интерес европейских путешественников к региону.

Крымское путешествие

Туристическая компания планирует приступить к организации поездок на российский полуостров в ближайшее время, пояснил Петер Марчек.

— Сейчас словаки, а также граждане остальных стран Евросоюза имеют возможность посещать полуостров самостоятельно. Тем не менее трудности с организацией поездки и решением ряда других вопросов многих людей отпугивают. Поэтому наша задача — максимально облегчить европейцам путешествие в Крым. Я уверен, что реализуемый проект будет пользоваться спросом, — заявил «Известиям» политик. — Несколько дней назад я был на полуострове вместе с представителями словацкой туриндустрии, которых удивил регион. Туристов здесь ждут не только солнечные пляжи и прекрасные горы, но и много исторических достопримечательностей. Достаточно вспомнить «Ласточкино гнездо», Ливадийский или Массандровский дворцы.

Турфирма также намерена предлагать так называемые комбинированные поездки, когда желающие побывать в Крыму смогут посетить Москву, Санкт-Петербург или другие российские города, отметил депутат. Петер Марчек добавил, что над реализацией проекта сейчас работает группа юристов. Это необходимо, чтобы деятельность компании не вызвала претензии со стороны Брюсселя и словацких властей в связи с введенными в 2014 году антироссийскими санкциями.

— Мы осознаём, что в списке ограничений упомянут запрет оказания туристических услуг в Крыму и Севастополе. Тем не менее какие-либо более точные формулировки фактически отсутствуют. С уверенностью могу сказать, что деятельность компании ни в коем случае не будет нарушать законодательство. Не хотелось бы сейчас раскрывать все подробности, чтобы не создать дополнительные трудности. Но могу сказать, что мы планируем плотно сотрудничать с российской стороной, чтобы избежать каких-либо жалоб, — подчеркнул Петер Марчек.

В настоящий момент существует множество путей, как европейские предприниматели или инвесторы обходят санкции, отметил в беседе с «Известиями» член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Янис Кузинс.

— Запрета на приезд в Крым со стороны Европейского союза как такого не существует. Есть рекомендации, что регион не стоит посещать, поскольку визит на полуостров может стать причиной для запрета въезда на Украину, — пояснил эксперт. — Что касается деятельности турфирм, то за бронирование отелей и остальные вопросы, связанные уже с непосредственным нахождением иностранцев в Крыму, может отвечать партнерская компания, которая будет зарегистрирована в России. Кроме того, поездки можно оформлять как рабочие визиты.

Культурная столица

Посещение полуострова предоставит европейцам возможность получить не только положительные эмоции от поездки, но и взглянуть на сложившуюся ситуацию в мире с другой стороны, уверен Петер Марчек.

— Люди смогут убедиться в том, что там никто не ходит с автоматами, нет притеснения национальных меньшинств или других репрессий в отношении местных жителей, о чем, увы, зачастую говорят европейские СМИ. Полуостров живет абсолютно мирной и спокойной жизнью, — подытожит словацкий депутат.

В России приветствуют подобные инициативы, нацеленные на привлечение зарубежных туристов.

— Крым становится культурной столицей, так как поток гостей из-за рубежа постоянно увеличивается. К примеру, у нас развивается экотуризм, а также православное паломничество. Регион может похвастаться уникальным климатом и природными условиями, — рассказала «Известиям» сенатор от республики Ольга Ковитиди.

В прошлом году Крым посетили делегации и туристические группы из 144 стран мира — это рекорд постсоветского периода, заявил ранее глава полуострова Сергей Аксенов.

— Несмотря на санкции, запреты и угрозы, турпоток из года в год только растет. За прошедшие пять лет у нас в регионе побывали люди со всего мира. Среди иностранцев, приезжающих в Крым, наибольшая доля приходится на граждан Украины — порядка 1 млн. Около 10% туристов приехали в прошлом году из Белоруссии. Нас посещают гости из большинства стран Евросоюза, США, Китая, ЮАР, Израиля, Сирии, Иордании и многих других. География постоянно расширяется, — сказал «Известиям» Сергей Аксенов.

Более того, по итогам прошлого года Крым возглавил рейтинг российских регионов по темпам роста туризма. С момента воссоединения полуострова с Россией там было реализовано множество инфраструктурных проектов, которые способствуют развитию сферы гостеприимства, отметила Ольга Ковитиди. В частности, речь идет о строительстве нового аэропорта, Крымского моста и реконструкции дорог. Кроме того, регулярно ведется работа по улучшению местных пляжей.