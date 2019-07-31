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Секреты Крыма: число иностранных компаний в регионе выросло на 39%

Несмотря на санкции, на полуострове действуют фирмы с Украины, Кипра, из Германии, США и Великобритании
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков
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На территории Республики Крым (РК) зарегистрировалось более 3,3 тыс. зарубежных компаний из 60 стран. Речь идёт о фирмах с Украины, Кипра, из Германии, а также, например, Великобритании и США. Ещё в 2017 году на полуострове действовало около 2,4 тыс. юридических лиц, учредителями которых были иностранцы. Таким образом, их количество увеличилось на 39%. Об этом «Известиям» сообщила заместитель председателя совета министров – министр финансов РК Ирина Кивико. По словам постоянного представителя Крыма при президенте РФ Георгия Мурадова, в последние годы действительно наблюдается рост интереса к региону со стороны иностранных инвесторов. В частности, сейчас ведутся переговоры с представителями Бахрейна, Франции, а также Италии, отметили в «Деловой России».

Инвестиционный приток

За последние пять лет капиталовложения в экономику Республики Крым значительно увеличились. В министерстве финансов РК сообщили, что «с 2014 по 2018 год инвестиции в основной капитал выросли в 5,8 раз до 296 млрд. рублей». При этом на 2019–2020 годы «положительный прогноз сохраняется», подчеркнули в ведомстве.

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— В общей структуре инвестиций иностранный капитал (включая совместный — российский и иностранный) занимает незначительное место (5,2%). Однако с учетом роста абсолютных значений инвестиций становится понятным, что вложения иностранного капитала в экономику также растут, — заявила «Известиям» Ирина Кивико.

Кроме того, «в настоящее время на территории Республики Крым зарегистрировано порядка 3352 субъектов хозяйствования, учредителями которых являются иностранные организации и физические лица из 60 стран (данные за 2018 год)».

— В 2017 году было зарегистрировано 2419 юридических лиц, учредителями которых являлись иностранные организации и физические лица из 56 стран. Таким образом, их количество увеличилось на 39%, — рассказала Ирина Кивико.

В основном это фирмы и физические лица с Украины, Кипра, а также из Белорусии, Армении, Турции, Казахстана, Германии, Великобритании, Виргинских и Сейшельских островов, Израиля, США и других стран, подытожила она.

Кто не рискует, тот не выигрывает

Повышенный интерес зарубежных инвесторов к вложениям в экономику Крыма наблюдается с прошлого года, отметил в беседе с «Известиями» постоянный представитель РК при президенте РФ Георгий Мурадов. По его словам, уже сейчас от иностранных предпринимателей поступили десятки обращений, касающихся разных сфер сотрудничества: от промышленности до сельского хозяйства. Политик считает, что тенденция во многом связана с изменениями настроений в мире, включая страны Евросоюза, по отношению к Крыму. Зачастую даже рьяные оппоненты, которые отказываются признавать результаты референдума 2014 года, констатируют бесполезность санкций.

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К примеру, сейчас ведутся переговоры с представителями Бахрейна, Франции, Италии, сообщил «Известиями» Андрей Назаров, сопредседатель «Деловой России» (общественная организация, объединяющая более 3 тыс. предпринимателей). В частности, бизнесмены с Ближнего Востока уже подписали меморандум о сотрудничестве с российской стороной и готовы приступить к реализации проектов до конца года.

— Иностранцев, как правило интересуют туризм, гостиничный бизнес, сельское хозяйство и виноделие. Однако последние два года мы фиксируем повышенное внимание к производственным и энергетическим мощностям региона, — резюмировал он.

В Министерстве финансов РК добавили, что на Ялтинском международном экономическом форуме в этом году присутствовали 807 иностранных делегатов из 89 стран мира, в том числе из Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Швеции, Польши, Чехии, Латвии, США, Турции, Индии и с Украины. Кроме того, африканский континент представляли 72 делегата из 31 государства.

Безопасность превыше всего

Все проекты с зарубежными предпринимателями необходимо осуществлять крайне аккуратно, поскольку по сей день против каждого инвестора по просьбе украинской стороны применяются репрессивные меры, в первую очередь, со стороны Евросоюза и США, подчеркнул Георгий Мурадов.

В случае реализации каких-либо проектов с крымской стороной или на территории полуострова американским и европейским бизнесменам грозят серьезные санкции: блокировка счетов, крупные штрафы или даже запрет на ведение предпринимательской деятельности, рассказал Андрей Назаров.

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— Чтобы не попасть под санкции, международные инвесторы заходят в Крым не напрямую со своей вывеской, а идут через двухуровневую систему инвестирования. Они покупают либо создают российское предприятие, которое сможет совершать сделки в регионе. Так сделали многие иностранные фирмы, которые работали здесь до воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, крупные зарубежные компании, чтобы не сталкиваться со сложностями за границей, открывают в республике дочерние компании и работают под другим брендом, — пояснил он «Известиям».

США ввели запрет на экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым, а также импорт в Соединенные Штаты товаров и услуг с полуострова 19 декабря 2014 года. Ограничение распространялось и на американские инвестиции.

Аналогичные рестрикции действуют и со стороны Евросоюза. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом ЕС, нельзя посещать крымские порты. Особое сожаление вызывает тот факт, что под санкции попадают в том числе и товары социально-гуманитарной сферы. «Известия» ранее писали о том, что крупнейший европейский поставщик батареек для слуховых аппаратов — британская компания Rayovac Micropower Batteries — потребовал от своих потенциальных клиентов в РФ гарантий того, что эта продукция не попадет в Крым.

К слову, президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал международное сообщество оградить социально-гуманитарную сферу от санкционной политики. Ограничения не должны затрагивать товары первой необходимости, лекарства и медицинское оборудование.

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