Братья во славу: в Словакии представят возможности Крыма

Презентация инвестиционно-торгового потенциала Крыма состоится 6 марта при содействии словацких политиков и российского посольства в Братиславе. Об этом «Известиям» рассказал один из инициаторов акции — депутат, председатель Европейско-крымской торговой палаты в Словакии Петер Марчек. По его словам, предстоящая конференция нацелена на привлечение зарубежных инвесторов и предоставление объективной информации о ситуации на полуострове. В России надеются, что подобные конференции способствуют донесению правы о жизни в Крыму.

Из приглашения, подготовленного российским посольством, следует, что презентация возможностей Республики Крым пройдет на территории Российского центра науки и культуры в Братиславе. На мероприятие приглашены бизнесмены, общественные деятели, а также действующие и бывшие политики, отметил Петер Марчек.

— Наша главная цель заключается в том, чтобы привлечь интерес к полуострову. В прошлом году я возглавлял словацкую делегацию в Крым, где мы увидели, что заявления украинских и многих западных политиков о нарушении в регионе прав человека и отсутствии демократии — обыкновенная ложь и пропаганда. Кроме того, мы увидели, что у Крыма есть огромный инвестиционный потенциал. И когда санкции будут сняты, а это рано или поздно произойдет, то у полуострова появятся все шансы превратиться в «большое Монако», — заявил «Известиям» Петер Марчек. — Мы хотим, чтобы граждане Словакии имели объективную информацию о ситуации в регионе.

Парламентарий отметил, что в Крыму возможно реализовать инфраструктурные проекты, а также развивать, например, сферу туризма, виноделия, сельского хозяйства, фармацевтики, косметологии и легкой промышленности.

— Некоторые из гостей, возможно, смогут принять участие в работе ЯМЭФ (V Ялтинский международный экономический форум. — «Известия»), который пройдет в апреле этого года, — отметил словацкий парламентарий.

Подобные международные презентации экономического потенциала Крыма помогают не только заручиться поддержкой отдельных политических сил, но и наладить бизнес-сотрудничество, уверен сопредседатель Ялтинского форума Андрей Назаров.

— У Крыма есть набор конкретных инвестиционных проектов, в которых заинтересованы зарубежные партнеры. Полгода назад предприниматели из Словакии уже посещали полуостров и наметили для себя несколько привлекательных направлений, включая мусороперерабатывающую отрасль. Сегодня солидарных с ними европейцев становится всё больше, поэтому мы ожидаем, что этот бизнес-диалог продолжится на Ялтинском форуме, — сказал он «Известиям».

Именно благодаря таким мероприятиям начинает меняться отношение граждан европейских стран к Крыму, отметил в беседе с «Известиями» член комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков.

— Любые конференции или презентации, которые проходят в Крыму с участием иностранцев и за пределами России, имеют положительный эффект. Они способствуют донесению правды о жизни на полуострове и прорыве информационной блокады, — сказал сенатор.

24 января 2018 года презентация полуострова состоялась в главном здании Европарламента. Тогда в Брюсселе транслировали видеообращение главы Крыма Сергея Аксенова, который рассказал о полуострове и призвал присутствовавших политиков посетить регион. В феврале 2018-го аналогичное мероприятие прошло в Вене, а в конце декабря в Париже.

Крым с каждым годом становится все более привлекательным регионом для иностранных инвестиций. К примеру, было достигнуто соглашение о выращивании олив на полуострове и производстве оливкового масла с итальянскими предпринимателями. Более того, сирийские предприниматели планируют инвестировать в агропромышленный сектор региона, а ирландские бизнесмены заявляли о готовности реализовать девелоперские проекты.