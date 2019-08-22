В МИД Канады заявили о возврате РФ в G8 только после «ухода из Крыма»

Глава канадского МИДа Христя Фриланд заявила, что Россия может присоединиться к G7 только после «ухода из Крыма». Об этом 22 августа сообщает ТАСС.

«Если она [РФ] хочет этого, то она должна уйти из Крыма и окончить войну в Донбассе», — пояснила Фриланд журналистам во время пресс-конференции. По ее словам, страны G7 были бы рады открыть свои двери для России, если она желает вступить в ряды «демократического блока стран».

Ранее в этот же день сообщалось, что Канада не изменила свою позицию по поводу возвращения России в «большую восьмерку» и выступает против.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы.

В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году.

Однако позднее Макрон заявил, что возвращение РФ возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет цели вернуться к формату «большой восьмерки» (G8). По его словам, обсуждение глобальных проблем без участия, например, Китая, Индии и целой группы других стран является не совсем эффективным.

Президент России Владимир Путин со своей стороны отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.