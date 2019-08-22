В Кремле заявили об отсутствии цели вернуться к формату G8

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у России нет цели вернуться к формату «большой восьмерки» (G8). При этом, по его словам, страна не отказывается от общения в любых форматах.

Песков отметил, что обсуждение глобальных проблем без участия, например, Китая, Индии и целой группы других стран является не совсем эффективным.

«Более выигрышно выглядят другие форматы, например «двадцатка», — добавил он.

20 августа президент США Дональд Трамп заявил о целесообразности возвращения России в G8, так как многие темы на повестке дня «восьмерки» касаются Москвы. В тот же день СМИ сообщили, что лидер Франции Эммануэль Макрон в телефонном разговоре с Трампом предлагал ему пригласить РФ на саммит G7 в 2020 году. Однако позднее Макрон заявил, что возвращение РФ возможно только после урегулирования ситуации на Украине.

Президент России Владимир Путин со своей стороны отмечал, что формата G8 на сегодняшний день не существует, поэтому вернуться в клуб у страны возможности нет. Тем не менее Москва открыта для контактов и ждет членов «семерки» в гости «в любое время».

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.