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Путин заявил, что ждет партнеров по «восьмерке» в гости

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Фото: ТАСС/Михаил Метцель
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Российская Федерация не отказывалась от работы в формате «группы восьми» и ждет партнеров в гости. Об этом в понедельник, 19 августа, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции.

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По словам российского лидера, «восьмерки» в настоящее время не существует, поэтому возвратиться в эту организацию нет возможности.

«Сегодня это «семерка», — цитирует президента России ТАСС.

«Что касается возможного формата в рамках восьми государств — мы никогда ни от чего не отказываемся», — добавил глава государства. Когда была очередь РФ провести мероприятия «группы восьми», то партнеры не приехали, напомнил Путин.

«Пожалуйста, мы в любое время ждем в гости наших партнеров уже в рамках «семерки», — сказал президент России на пресс-конференции. Лидер напомнил о существовании других международных организаций, играющих существенную роль в международных делах.

В «двадцатке» представлены Китай, Индия и другие крупные экономические игроки, пояснил он. Также Россия активно работает в ШОС и БРИКС.

«Мы ничего не исключаем», — сказал Путин.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате «большой семерки».

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня 2018 года. Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.

В июне 2019 года французский президент Эммануэль Макрон призвал европейские страны вести диалог с Россией и постепенно восстанавливать отношения. При этом Макрон отметил отсутствие прогресса по Минским соглашениям, что препятствует восстановлению формата G8.

Ранее в понедельник Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном.

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