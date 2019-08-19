Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам. Об этом он рассказал в ходе встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном 19 августа.

Российский лидер подчеркнул, что необходимо добиваться уже достигнутых договоренностей и альтернативы «нормандскому формату» не существует.

Ранее в этот же день Путин прибыл в Марсель, откуда направился в летнюю резиденцию Макрона «Форт Брегансон» для переговоров.

О том, что французский лидер примет Владимира Путина в «Форте Брегансон», он сообщил 27 июля. Выбор места переговоров президент Франции объяснил тем, что в его резиденции можно «изолироваться для работы», но при этом оставаться на связи для ведения телефонных переговоров международного уровня, а также принимать лидеров иностранных государств.

Макрон напомнил, что с 24 по 26 августа во Франции состоится саммит «большой семерки» и в преддверии встречи «крайне важно взять на себя инициативу (переговоров. — Ред.) с Россией, чтобы обсудить все способы сотрудничества по основным вопросам».