Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что возвращение России в «большую восьмерку» было бы ошибкой. Об этом 21 августа сообщило агентство Reuters.

Французский лидер уточнил свою позицию, касательно предложения вернуть Россию в международный клуб, которую он высказал ранее. По его мнению, было бы стратегической ошибкой вернуться к старому формату, при этом не разрешив кризис на Украине.

Французский лидер отметил, что приглашение России без определенных условий может продемонстрировать слабость G7.

21 августа источник в дипломатических кругах Франции сообщил, что Макрон обсудит с американским коллегой Дональдом Трампом возможность возвращения России в состав «большой восьмерки», которая сейчас является «семеркой».

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку», назвав его целесообразным. Накануне президент России Владимир Путин сказал, что возвращение в G8 невозможно, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Последняя встреча «семерки» прошла в канадском Квебеке 8–9 июня. Во время мероприятия Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7.

Формат G8 прекратил свое существование в 2014 году после воссоединения Крыма с РФ. Другие страны объединения (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) отказались работать с Москвой и начали проводить саммиты в формате G7.