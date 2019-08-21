Трамп и Макрон обсудят в Биаррице Украину и возвращение России в G8

Президент США Дональд Трамп и французский лидер Эммануэль Макрон обсудят ситуацию на юго-востоке Украины на встрече G7. Об этом в среду, 21 августа, сообщает Reuters со ссылкой на источник в французских дипломатических кругах.

Также собеседник агентства сообщил, что Макрон допускает превращение формата G7 в G8 за счет возвращения России. Это, по его словам, зависит от развития ситуации на Украине.

«Мы приняли к сведению желание США реинтегрировать их (Россию. — Ред.) в следующем году. Здесь важна Украина. Данная обстановка может быть благоприятной для некоторого прогресса», — сказал источник.

20 августа Трамп высказался в поддержку возвращения России в «большую восьмерку». Американский лидер назвал это целесообразным.

Президент России Владимир Путин накануне назвал возвращение в G8 невозможным, поскольку в настоящее время «восьмерки» не существует.

Формат «восьмерки», существовавший с 1998 года, в 2014 году сократился до G7. Тогда западные страны обвинили Россию во вмешательстве в дела Украины и собрались без нее в Брюсселе. Очередной саммит G7 пройдет во французском Биаррице 24–26 августа.